مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون لمنح كل مواطن 2000 دولار

اعلنت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، عن عزم المجلس التصويت على مشروع قانون يسمح بصرف منحة قدرها 2000 دولار لكل مواطن أمريكي.
وقالت بيلوسي إن المجلس سيصوت على صرف 2000 دولار إلى كل مواطن بدلا من 600 دولار، بناء على رغبة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وأضافت بيلوسي أن على ترامب الضغط على زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس كيفين ماكارثي للموافقة على تمرير مشروع القانون بالإجماع.
وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس بتعديل خطة الإنعاش الاقتصادي، ورفع قيمة المساعدات التي أقرت للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.
وأكد الرئيس الأمريكي في كلمة مصورة أنه لن يوقع على حزمة المساعدات المالية التي أقرها الكونجرس مؤخرا قبل تعديلها.
ووصف ترامب خطة المساعدات بقيمة 900 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا، التي أقرها الكونجرس مؤخرا، بأنها "وصمة عار" داعيا لإجراء العديد من التغييرات.
وطالب الرئيس الأمريكي بزيادة المدفوعات المباشرة للأفراد والعائلات المتضررين من وباء كورونا من 600 إلى 2000 دولار.
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