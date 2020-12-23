قرار كويتي عاجل للوقاية من سلالة فيروس كورونا الجديدة

أعلنت السلطات الكويتية إغلاقا تاما لكافة المنافذ الخاصة بها، بعد فتحها 24 ساعة للراغبين من رعاياها بالعودة الي الوطن، وذلك في أعقاب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

وذكرت صحيفة الراي الكويتية أن قرار الإغلاق يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء حتى الأول من يناير.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، نفي وقف قرار تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية، مؤكدًا أنه لا يزال ساريًا.

وشهدت الساعات الماضية إدخال المواطنين العالقين بين الحدود الكويتية - السعودية في منفذي السالمي والنويصيب.

ويشار الي انه تم تنظيم رحلتين يومي أمس وقبله، كانتا تحملان كويتيين عالقين في عدة دول، فيما تم إلغاء الرحلة الثالثة التي كان مقررًا لها الوصول من بيروت صباح غد الخميس، نظرا للاغلاق التام للمطار بشكل رسمي أمام الطيران التجاري.

وكانت سفارة الكويت لدى السعودية أكدت في وقت سابق أن الحدود البرية الكويتية ‏مغلقة التزاما بقرار مجلس الوزراء، ودعت المواطنين إلى التواصل معها هاتفيًا عند الحاجة لمساعدة.

وتسبب قرار الإغلاق في بقاء أكثر من 300 مسافر عالقين في مطار دبي، منهم 130 كويتيًا معظمهم من الطلاب والطالبات الذين يدرسون في دولة الإمارات العربية المتحدة.