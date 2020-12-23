عقب رحيل كامالا هاريس.. الشيوخ الأمريكي بلا سيدات ذات بشرة سمراء

تتسم اختيارات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في إدارته الجديدة بالتنوع وتمثيل كافة أطياف المجتمع الأمريكي، وعلى رأسهم نائبة الرئيس كامالا هاريس.

رغم المكسب الذي تحقق بفوز كامالا هاريس، بمنصب نائبة الرئيس، كأول أمريكية امرأة وأول امرأة سمراء تتولى هذا المنصب، إلا أن مغادرتها لمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي كانت نائبه فيه، جعلته بلا أي تمثيل للسيدات السود.

وجاءت محاولات إيجاد أي تعيين أو انتخاب لأمراة سوداء في الشيوخ الأمريكي جميعها بالفشل، ليصبح المجلس بلا اي سيدة سوداء.

وقالت عمدة سان فرانسيسكو، لندن بريد: "عندما تفكر في تاريخ هذا البلد، والتحديات الموجودة للأمريكيين من أصل أفريقي، هذه ضربة حقيقية للمجتمع الأفريقي الأمريكي، للنساء الأمريكيات من أصل أفريقي، للنساء بشكل عام".

وحاول المشرعون في إقناع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، باختيار امراة سوداء خليفة لكامالا، إلا أنه قرر تعيين أليكس باديلا، باعتباره أول سيناتور لاتيني لولاية كاليفورنيا، ليصبح مجلس الشيوخ الـ 117 في تاريخ الولايات المتحدة بلا سيدات سود.