بالفيديو : جرف مقابر داخل مقبرة في الاردن لفتح شارع

دوت الخليج :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه جرف مقابر داخل مقبرة في الرصيفة لفتح شارع . واثار الفيديو استياء وغضب كبير بين اهالي الرصيفة مطالبين بمعرفة تفاصيل الواقعة . فيديو :

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