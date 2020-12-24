مليون أمريكي تلقوا لقاح كورونا حتى الآن
أعلن مدير المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء أن مليون أمريكي تلقوا حتى الآن جرعة أولى من لقاح ضد كوفيد-19.
وقال روبرت ريدفيلد إن "الولايات المتحدة قطعت اليوم مرحلة أولى لكنها حاسمة. أبلغت السلطات المحلية عن تلقي أكثر من مليون شخص جرعة أولى من لقاح ضد كوفيد-19 منذ بداية حملة التلقيح قبل 10 أيام".
ووافقت هيئة الغذاء والدواء على استخدام لقاح شركة "فايزر" بشكل طارئ، وبدأت عملية التوزيع والتطعيم به في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قبل أن توافق هذا الأسبوع على استخدام لقاح "مودرنا".
وقال مستشار البيت الأبيض بشأن جائحة كورونا، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن أمريكا قد تكون على المسار السريع للعودة للحياة الطبيعية مرة أخرى إذا تلقى عدد كاف من الأمريكيين لقاح فيروس كورونا.
وأضاف: "لذلك، إذا تمكنا من تطعيم النسبة الهائلة من السكان بحلول نهاية الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام القادم، يمكن بحلول منتصف الخريف الاقتراب من مستوى معين من الوضع الطبيعي".
وبشكل أكثر تحديدا، قال فاوتشي إن الأمر سيتطلب تطعيم ما بين 75 في المائة و85 في المائة من سكان الولايات المتحدة بالكامل، لخلق "مظلة" من المناعة ضد الفيروس الذي أصاب بالفعل 17 مليونا وقتل ما لا يقل عن 307 آلاف شخص في البلاد.
وكالات
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