الريال يحقق فوزه الخامس على التوالي ويواصل مطاردة أتلتيكو

سجل كاسيميرو هدفا من ضربة رأس، كما هز كريم بنزيمة الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليفوز ريال مدريد 2-صفر على ضيفه غرناطة العنيد، الأربعاء.
وبهذا النصر يحقق ريال مدريد فوزه الخامس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ويتساوى في النقاط مع المتصدر أتلتيكو مدريد.
وافتقد حامل اللقب بريقه في الشوط الأول، لكنه كان نشيطا في الشوط الثاني، وصنع العديد من الفرص، وحول لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو برأسه تمريرة ماركو أسينسيو العرضية إلى الشباك بعد ارتقاء رائع في الدقيقة 57.
وكان ريال مدريد محظوظا بتجنب هدف في الدقيقة الأولى، حين ارتكب المدافع رفائيل فاران خطأ في التمرير، ومرر روبرتو سولدادو إلى أنطونيو بويرتاس الذي سدد فوق العارضة.
وواصل غرناطة التسبب في مشاكل لفريق المدرب زين الدين زيدان في الشوط الثاني، حتى ضمن بنزيمة الانتصار بتسديدة منخفضة.
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