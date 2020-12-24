تحذير شديد اللهجة من ترامب إلى إيران

وجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران، اليوم الأربعاء؛ عقب استهداف السفارة الأمريكية في العراق بعدد من الصواريخ.
وكتب ترامب على "تويتر": "تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الاحد لقصف بعدة صواريخ. الثلاثة صواريخ لم تنطلق".
وأضاف: "خمن من أين أتوا: إيران. الآن نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق".
واختتم حديثه بتهديد صريح إلى إيران: "بعض النصائح الودية لإيران: إذا قُتل أمريكي سأحمل إيران المسؤولية. فكر مليا".
وكشفت مصادر عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إغلاق السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بسبب الهجمات التي تعرضت لها الفترة الماضية.
ورجح موقع أكسيوس الأمريكي، إمكانية نقل السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، إلى عاصمة إقليم كردستان أربيل، أو إلى قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق، في حالة مغادرة بغداد.
ويأتي هذا الخيار، ضمن خيارات تضعها الإدارة الأمريكية للرد على الهجمات الصاروخية المتكررة من إيران على السفارة الأمريكية في العراق.
وأطلقت ميليشيات تابعة لإيران في العراق عددا من الصواريخ على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك في استهداف للسفارة الأمريكية، إلا أن الدفاعات المتمركزة في السفارة استطاعت إسقاطها.
ووصف العاملون في السفارة هذه الهجمات بالجريمة ضد القوانين الدولية، وانتهاك للقانون الدولي، والإعتداء المباشر على السيادة العراقية.
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