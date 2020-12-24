إسرائيل تتجه لإغلاق عام لمدة أسبوعين مع ارتفاع إصابات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، ووزير الدفاع "بيني غانتس"، فرض إغلاق عام للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا يبدأ اعتبارًا من مساء الأحد المقبل.
وقال القرار إن "تطبيق الإغلاق سيتم لمدة أسبوعين، ويمدد بعدها لأسبوعين آخرين، في حال لم يتحقق الهدف منه".
وأضاف "سيتم حصر التنقل بمحيط ألف متر حول المنزل، ومنع الإقامة في مسكن شخص آخر، وإغلاق التجارة والترفيه والتسلية باستثناء عمليات التسليم عن طريق البريد، أما الشركات التي لا تتلقى جمهورا ستعمل بطاقة 50%".
وتابع "النقل العام سيعمل بنصف طاقته في الظروف العادية، والتجمعات تقتصر على 20 شخصا في الأماكن المفتوحة و10 في الأماكن المغلقة، وسيسمح بالرياضات الفردية في محيط التنقل المسموح".
وعلى عكس عمليات الإغلاق السابقة، سيعمل نظام التعليم هذه المرة جزئيا، حيث ستعمل رياض الأطفال من الساعة 8 صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
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