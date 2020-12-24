نظام نور ولي الأمر لنتائج الطلاب بالسجل المدني ودون رقم سري 1442

ننشر رابط دخول نظام نور ولي الأمر المركزي لنتائج الطلاب 1442 لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441-1442هـ، وذلك بعد أن بدأت اختبارات نهاية الفصل لطلاب المراحل التعليمية الثلاث بدايةً من الصف الثالث الابتدائي وحتى مرحلة الثانوية اعتباراً من تاريخ 5 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 20 ديسمبر 2020م.

حيث يبحث أولياء الأمور وطلاب وطالبات مراحل التعليم العام في الوقت الحالي عن رابط موقع نور بالهوية الوطنية ورمز التحقق فقط لسهولة استخدامه عند الدخول إلى إشعارات الطلاب لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول أو الثاني، حيث يتطلب دخول نظام نور 1442 منه فقط أن يقوم بإدخال رقم السجل المدني الخاص به، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول نظام نور المركزي لحين تفعيل رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري.

نظام نور ولي الأمر لنتائج الطلاب المركزي 1442

بدأت اختبارات الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم عام عن بُعد عبر منصة مدرستي التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية لإجراء الاختبارات النهائية من خلالها لجميع المراحل التعليمية، وقد أوضحت الوزارة بعض الإرشادات للطلاب والطالبات للاستفادة من المنصة بشكل كامل لتأدية اختبار ناجح.

حيث دعت الطلاب والطالبات للدخول إلى المنصة قبل بدء زمن الاختبار بمدة 5 دقائق، إلى جانب ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالاختبارات وإرشادات المعلم الموضوعة من خلاله، وفي حال مواجهة الطالب مشكلةٍ ما، فيجب عليه مشاركة المعلم أو المعلمة لحلها وتقديم الدعم المناسب له خلال الفترة الخاصة بالتهيئة للاختبار.

وقد أعلنت الوزارة رسمياً عن انتهاء تعديل توزيع الدرجات في نظام نور المركزي للطلاب بما يتناسب مع الآلية الجديدة للتوزيع في التعليم عن بُعد، حيث أوضحت الوزارة آلية توزيع الدرجات للطلاب بالمرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية، ويمكن رصد درجات الطلاب الفترة الأولى من حساب المعلم بعد منحه صلاحية من قائد المدرسة، وسيتم إخراج النتائج في موقع نظام نور ولي الأمر بالهوية الوطنية فقط فور الانتهاء من الاختبارات، ويمكنكم التعرف على آلية توزيع الدرجات للطلاب بجميع المراحل الدراسية من خلال التالي:

موقع نور بالهوية الوطنية

أعلنت الوزارة عن ضرورة متابعة سير الاختبارات للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي عوائق تواجه الطلاب والطالبات، ومتابعة أعمال تصحيح إجابات الطلاب وتدقيقها ومراجعتها، ويتم تدقيق عملية رصد الدرجات من خلال مطابقة كشوف الدرجات المستخرجة من منصة مدرستي مع الكشوف المستخرجة من نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري، ومن يرغب في دخول نظام نور المركزي الآن لحين تفعيل الرابط الرسمي بالهوية فقط، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط نظام نور المركزي الرسمي (noor.moe.gov.sa).

ويمكنكم التعرف على خطوات تحليل النتائج في نظام نور من خلال الفيديو التالي:

ويتابع موقع ثقفني بصورة مستمرة تصريحات وزارة التعليم بشأن موعد تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية أو بالسجل المدني لولي الأمر وللطالب، حتى يتم توفيره مباشرةً من خلال المقال عبر موقعنا للتيسير على أولياء الأمور وكافة منسوبي العملية التعليمية عند استخراج شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442هـ.