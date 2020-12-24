ترامب يوجه تحذيرا جديدا شديد اللهجة لـ طهران

جدة - نرمين السيد - ونشر "ترامب" عبر "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، صورة لـ 3 صواريخ معلقا : "تعرضت سفارتنا فى بغداد، يوم الأحد الماضى، لهجوم بـ 3 صواريخ، خمن من أين أتوا: إيران .. والآن نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين فى العراق". وتابع "ترامب" : "بعض النصائح الصحية الودية لإيران : إذا قتل أمريكى سأحمّل إيران المسؤولية.. فكروا مليا".

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