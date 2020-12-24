الأمم المتحدة تدين قرار ترامب بالعفو عن قتلة 14 عراقيًا

ودعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، الولايات المتحدة إلى تجديد التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانى الدولى، وكذلك الوفاء بالتزاماتها لضمان المساءلة عن هذه الجرائم.
وقالت بحسب "روسيا اليوم" : "حكم على هؤلاء الأربعة بأحكام تتراوح بين 12 سنة ومدى الحياة، بما فى ذلك بتهم القتل المتعمد من الدرجة الأولى".
وأضافت: "يساهم العفو عنهم فى الإفلات من العقاب ويؤدى إلى تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم فى المستقبل".
ولفتت إلى أنه "يحق لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانى الدولى المطالبة بتعويضهم.. وهذا يشمل الحق فى رؤية الجناة يقضون عقوبات تتناسب مع خطورة سلوكهم".
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أصدر عفوا عن 4 عناصر سابقين فى شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا بين المدنيين فى بغداد عام 2007.
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