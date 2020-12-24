نيويورك تقر غرامة ألف دولار لمنتهكى قيود حجر كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال، بحسب "روسيا اليوم"، إن جميع الوافدين إلى مدينة نيويورك سيتسلمون أمرا من وزارة الصحة بالخضوع للحجر الذاتى، كما سيقوم عناصر الشرطة بزيارة القادمين من المملكة المتحدة فى منازلهم أو فنادقهم لضمان امتثالهم لهذه القيود.
وقال: "لا يمكننا المجازفة مع أى شخص ولاسيما الوافدين من المملكة المتحدة، وأى شخص ينتهك أمر السفر، سيواجه غرامة قدرها ألف دولار عن كل يوم من عدم الامتثال".
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