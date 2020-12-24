إعلامية كويتية: الإمارات تتصدر مؤشر «سكيفت للتعافي» لهذه الأسباب

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشر "سكيفت للتعافي" الذي يرصد أبرز مؤشرات السفر خلال جائحة كورونا في 22 دولة، يعكس مكانتها عالميًا وقوة اقتصادها على المستوى الإقليمي، فضلًا عن تألقها عالميًا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر ضمن المعايير التي استند إليها التصنيف.

وأوضحت "الرشـــــيد"، فى تصريحات خـــاصة لــ "دوت الخليج"، أن دولة الإمارات لم تتوانَ فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، فكانت من أولى الدول على مستوى العالم التي كلفت الدوائر الحكومية بوضع خطة للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا؛ وهو ما انعكس إيجابيًا على قطاع السياحة والسفر؛ فضلًا عن الإجراءات المشددة التى اتخذتها فى التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية لتنفيذ تلك الإجراءات.

وأضافت الإعلامية الكويتية، أن النجاحات التى حققتها دولة الإمارات بفضل القيادة الحكيمة وبفضل الجهود التى يتخذها كلا من الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد فهما لا يقبلان إلا بالمركز الأول فى كل شيء، مستذكرة مقولة بن راشد آل مكتوم "أنا وشعبي نحب المركز الأول ولا نقبل بأقل من ذلك".

ولفتت "الرشــيد"، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أهم الدول للزوار الدوليين في مرحلة ما بعد الجائحة في ظل الإجراءات المشددة التي اتخذتها الدولة لحماية كل من يسافر إليها كوجهة جاذبة للسياحة من انتشار الفيروس.

وتصدرت الإمارات دول العالم في قطاعي السياحة والسفر خلال شهر نوفمبر الماضي, وذلك ضمن “مؤشر سكيفت للتعافي”، الذي رصد أبرز مؤشرات السفر خلال جائحة كورونا في 22 دولة، واحتلت الإمارات المركز الأول، ثم ألمانيا وهونغ كونغ والهند وأندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وفرنسا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وأسبانيا وتايلاند وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والأرجنتين وأستراليا وكندا والبرازيل.

وشهدت حجوز الفنادق ارتفاعًا ثابتًا منذ مايو في الإمارات وفقًا لبيانات المؤشر، وتصدرت في نوفمبر درجات المؤشر 10، مثلما كانت عليه في ذات الوقت من العام الماضي,

وأعلن المؤشر الذي أصدرته شركة الإعلام الأمريكية المتخصصة بالسفر وتحليل شركات الطيران والفنادق والسياحة «سكيفت»: «بينما كان أداء عدد من الدول جيدًا في شهر نوفمبر، أبلت الإمارات بلاءً حسنًا من خلال التحسن السريع الذي أحرزته، ما دفعها إلى قمة الترتيب، فبعد إغلاق صارم في الصيف، خفضت الدولة من شروط الدخول.