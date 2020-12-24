الصحة العالمية : اختبارات كورونا المتوفرة قادرة على كشف السلالة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال خبير المنظمة فرانك كونينغز، فى مقابلة مع خبراء بريطانيين مساء أمس الأربعاء، تعليقا على فاعلية اختبارات فيروس كورونا فى الكشف عن السلالة الجديدة : "بشكل عام بوسعى التأكيد أنه يمكن استخدام نفس الاختبارات".
سلالة كورونا الجديدة
وأضاف: "لا نزال قادرين على كشف الفيروس بواسطة اختبارات التشخيص الجزيئية، وحسب الأخبار الأخيرة، فإن اختبارات الأجسام المضادة والاختبارات السريعة لا تزال فعالة أيضا لكشف السلالات الجديدة".
جدير بالذكر، أن بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضى الكشف عن سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة أكبر، لكنه لا يوجد أى دليل على أنها أشد أو أكثر خطورة من SARS-CoV-2.
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