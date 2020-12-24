الجيش الأمريكي يهدد إيران: سنحاسبكم على مقتل أي جندي تابع لنا

هددت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الخميس، إيران بأن الجيش الأمريكي سيحاسب طهران على مقتل أي جندي أمريكي في المنطقة.
وقالت القيادة الوسطى، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، "الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء ببغداد تقف وراءه ميليشيا مارقة تدعها إيران".
وأضافت "المليشيا التي استهدفت سفارتنا تتصرف بتوجيهات إيرانية، والهجوم على سفارتنا لم يكن يهدف إلى تجنب وقوع إصابات وألحق أضرارا بمباني السفارة".
مساء أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "صواريخ إيرانية استُخدمت في الهجوم الذي تعرضت له سفارتنا في العراق الأحد الماضي".
وأضاف "هناك تهديدات بمزيد من الهجمات ضد مواطنينا في العراق، وإذا قُتل أي أمريكي فستتحمل إيران المسئولية".
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