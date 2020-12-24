بريطانيا تقرر تعليق رحلاتها الجوية مع جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات له: "قررنا تعليق الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا من الساعة 9 صباح غدٍ بعد تفشى سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك".

سلالة كورونا الجديدة

جدير بالذكر، أن مات هانكوك، وزير الصحة البريطانى رصد سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا المستجد فى المملكة المتحدة، وأكد تسجيل حالتى إصابة بالسلالة الجديدة لدى أشخاص خالطوا وافدين زاروا جنوب إفريقيا فى الأسابيع الأخيرة.