الصحة العالمية: دول شرق المتوسط اجتازت موجة كورونا الثانية بخسائر قليلة

جدة - نرمين السيد - وخلال اجتماع، قال المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظرى: "وفقا للبيانات "لاحظنا انخفاضا فى أعداد الإصابات والوفيات فى معظم دول الإقليم، وبالتالى يمكن القول إننا تخطينا الموجة الثانية".

وشدد المنظرى على ضرورة توخى الحذر رغم تخطى الموجة، لكى يستمر هذا الانخفاض، موضحًا أنه إلى الآن يتم رصد إصابات كثيرة بين فئة الشباب".

يشار إلى أن وباء كوفيد 19 لناجم عن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة ما يربو على 1.7 مليون شخص، كما تجاوزت حصيلة المصابين 78.5 مليون شخص.