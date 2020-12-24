هزة أرضية تضرب جنوب الجزائر

جدة - نرمين السيد - وقال مركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء فى الجزائر، إن الهزة حدثت فى الساعة 19 و36 دقيقة مساء الأربعاء. وأشار المركز أن مركز الهزة حدد بأربعة كيلومترات جنوب شرق العمارية بولاية المدية، فيما لم تُفِد السلطات بوقوع أى إصابات أو خسائر مادية.

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