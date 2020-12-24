نظام نور بالسجل المدني للنتائج 1442 رابط استخراج شهادات الفصل الدراسي الأول

ننشر رابط تسجيل دخول نظام نور بالسجل المدني بدون رقم سري 1442 لاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1441-1442هـ، وذلك فور تدشين وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية للرابط الرسمي لدخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق دون الحاجة لبيانات المستخدم الشخصية التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المكون من أربعة أرقام.

حيث يتيح موقع نور بالهوية الوطنية فقط إمكانية دخول ولي الأمر أو الطالب أو الطالبة للنظام المركزي بشكل يسير دون الحاجة للتواصل مع المدرسة من أجل استلام بيانات المستفيد من خدمات نظام نور التعليمية المقدمة إلكترونياً لمنسوبي العملية التعليمية بالمملكة، فهو يقوم بعرض شهادات الطلاب مباشرةً بعد تعبئة رقم السجل ورمز التحقق ثم النقر على أيقونة “ابحث”.

نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري 1442

يوفر نظام نور المركزي على أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في الصف الأول الإبتدائي، وذلك من خلال الجدول الزمني الذي يتم الإعلان عنه، حيث يمكنهم التسجيل باسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة في الدخول إلي النظام، كما يتيح موقع نور التعليمي أمام طلاب وطالبات المملكة ومنسوبي التعليم العام إمكانية التعرف على كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية على مدار الفصل الدراسي بالكامل.

وفي الوقت الحالي يهتم أولياء الأمور والطالبات والطلاب بالبحث عن الرابط الرسمي لدخول بنظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو موقع نور بالسجل المدني وبدون رقم سري، حيث بدأت الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول بتاريخ 20 ديسمبر 2020م الموافق لتاريخ 5 جمادي الأولى 1442هـ.

وهنا نود الإيضاح بأن رابط نظام نور بالسجل المدني لا يتم تفعيله إلا بعد أن يتم الانتهاء من رصد الدرجات لكافة الطلاب ومراجعتها وتدقيقها للتأكد من مطابقة الكشوف الخاصة بالدرجات المستخرجة من منصة مدرستي الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم مع الكشوف التي تم استخراجها من نظام نور المركزي، ويجب العلم أن رابط نظام نور بالسجل المدني لم يتم تفعيله حتى الآن من جانب الوزارة.

نظام نور لنتائج الطلاب

من المعروف أن نظام نور الإلكتروني ييسر ويسهل علي الطالب/الطالبة متابعة أداؤه الدراسي ومتابعة عملية البحث بخطوات سهلة وبسيطة، كما يضمن سرية البحث باستخدام الرقم السري الخاص بالطالب، وقد تم تعديل آلية توزيع الدرجات لمراحل التعليم العام عن بُعد في نظام نور بما يتوافق مع التوزيع الجديد المعلن عنه رسمياً.

كما أعلنت وزارة التعليم عن بعض الإرشادات الواجب اتباعها من جانب الطلاب والطالبات لأداء اختبارات إلكترونية ناجحة، حيث يجب علي الطلاب الدخول إلى الاختبار عن طريق ميكروسوفت تيمز قبل الموعد المحدد بخمسة دقائق، كما يجب إرسال الإجابات بمجرد الإنتهاء منها في الوقت المحدد.

ويمكن أداء الاختبار من خلال جهاز الحاسب الآلي أو عن طريق الهاتف الذكي أو الجوال وذلك بعد تنزيل تطبيق teams المعتمد من جانب الوزارة،وفي حال وجود مشاكل من شأنها إعاقة الطالب أو الطالبة عن أداء الإختبار، فيجب التواصل مع المدرسة وتبليغها.

الاستعلام عن نتائج الطلاب

تقوم وزارة التعليم بالمملكة بالإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية فور الإنتهاء من أداء الإختبارات عبر نظام نور المركزي،ويمكنكم دخول نظام نور التعليمي 1442 الآن من خلال الرابط التالي (noor.moe.gov.sa)، وذلك لاستخراج النتائج فور الإعلان عنها لحين تدشين الرابط الأخر بالهوية فقط.