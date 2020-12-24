طريقة تعريف موظف في نظام فارس في وزارة التعليم السعودي 1442 هـ

نظام فارس الخاص بوزارة التعليم السعودية، تعكف المملكة العربية السعودية إلي تغيير شامل وجذري في كافة القطاعات وتغيير التعاملات الورقية نهائيا واستبدالها بمثيلاتها من الأنظمة إلكترونية كما حدث في التعامل مع الخدمات الخاصة بالمغتربين والتعامل مع المواطنين السعوديين عن طريق الأنظمة والخدمات إلكترونية التي أطلقتها المملكة وكان أهمها نظام ابشر الذي يعمل علي ربط القطاعات السعودية إلكترونيا ونظام ساهر، الذي يعمل علي ضبط وأداره حركة المرور في السعودية أليا وجاء الدور علي وزارة التعليم التي أطلقت نظام نور، والذي يستهدف نتائج الطلاب وسيتم تناول احد انظمه وزارة التعليم وهو نظام فارس الخاص بوزارة التربية والتعليم، الذي يستهدف المعلمين والموظفين داخل المملكة العربية السعودية .

نظام فارس الخدمة الذاتية

نظام فارس له خدمات عديدة ومن الخدمات التي يقدمها تعريف موظف نظام فارس واستخراج كشف رواتب المعلمين في نظام فارس، والعمل علي التطوير المهني للمعلمين في وزارة التعليم السعودي، من خلال النظام الالكتروني .

أكدت وزارة التعليم السعودية ان المعلمين والمعلمات والإداريين اصبح التسجيل متاح لهم في نظام فارس الخدمة الذاتية وذلك بالدخول علي رابط موقع خدمه نظام فارس الإلكتروني وذلك للعمل علي الحصول علي الخدمات التي تهم كافة العاملين بوزارة التعليم وتشمل خدمات نظام فارس، الحصول علي الموافقة علي طلبات العاملين بشكل إلكتروني كما يساهم نظام فارس في معرفة موعد صرف العلاوات بالعاملين بوزارة التعليم وأيضا التعرف علي موعد الترقيات والتواصل مع الكثير من الخدمات التي يعمل علي تقديمها نظام فارس وذلك للعمل علي توفير الوقت والجهد علي العاملين بوزارة التعليم السعودية .

شرح خطوات التسجيل في نظام فارس السعودي الإلكتروني

طريقة التسجيل في نظام فارس واجه الكثيرين في بادئ الامر صعوبة بالغة في التعامل مع نظام فارس والدخول علي رابط التسجيل في نظام فارس، واشتكي الكثيرين من مشاكل فنية في التسجيل في النظام، مما استدعي وزارة التعليم علي اجراء الكثير من التعديلات والتغييرات في طريقة تسجيل المعلمين والموظفين في نظام فارس 1442\ 1443 هجريا مما ساهم ذلك في سهولة التسجيل علي موقع نظام فارس، واليكم طريقة التسجيل في نظام فارس الجديد لعام 1442 هجريا في البداية يجب علي موقع وزارة التعليم السعودي، ويتبع بعد ذلك النقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية التي توجد بأعلي صفحة موقع وزارة التعليم .

والخطوة التالية : هي ان يتم تسجيل بيانات المعلم أو الموظف المطلوبة ويجب إدخال الاسم وإدخال كلمة المرور وتذكرهما حتي يتم الدخول تكرار بهم وذلك يتم أدخال رمز التحقق في نظام فارس .

وأخيرا يتم الضغط علي كلمة تسجيل وقبل الضغط عليها يتم التأكد من كل ما كتبته في نظام فارس ثم الضغط علي التسجيل.

طريقة تعديل وتحديث بيانات نظام فارس

أولا : يجب الدخول علي موقع نظام فارس الإلكتروني .

ثانيا : ويتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور .

ثالثا : يتم تسجيل الدخول .

رابعا : يجب النقر علي أيقونة صلاحية بياناتي.

خامسا: يتم اختيار أيقونة بياناتي الشخصية .

سادسا بعد اختيار بياناتي الشخصية النقر علي أيقونه أضافه .

سابعا يتم أدخال البريد الإلكتروني والمدينة المقيم بها .

وبعد تلك الخطوات السابقة التي يطلبها موقع نظام فارس، نقوم بالنقر علي أيقونه انتقال .

ثامنا : نقوم بالنقر علي أيقونة اختيار .

عاشرا : النقر علي أيقونة تطبيق، النقر علي أيقونة التالي، ثم أخر عملية في تعديل بياناتي في نظام فارس، بالضغط علي تنفيذ .

رقم نظام فارس للتواصل مع الدعم الفني

من المرجح حدوث خلل أثناء التسجيل في نظام فارس، أو تعديل بيانات معلم أو موظف بنظام فارس في وزارة التعليم فقد يضطر المعلم إلي التواصل مباشرة مع الرقم الموحد للدعم الفني للنظام، وذلك علي الرقم الذي تم تخصيصه للتعامل مع نظام فارس، من قبل وزارة التعليم وهو رقم 19996 .