القيادة المركزية الأمريكية : سنحمل إيران مسؤولية مقتل أى أمريكى فى العراق

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جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة المركزية الأمريكية فى بيان لها إن ميليشيا مارقة تدعمها إيران نفذت الهجوم الصاروخى الذى استهدف المنطقة الخضراء بالعراق يوم الأحد 20 ديسمبر.
وأضافت أن أنه الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين، ولكنه أدى إلى تضرر المبانى، مشيرة إلى أنه منفذيه تعمدوا إحداث خسائر بشرية.
وأوضحت خلال البيان أن هذه الميليشيات المدعومة إيرانيًا، هى جماعات خارجة عن القانون إذ إنها تعمل بالنيابة عن التوجهات والمصالح الإيرانية، مما يمثل خيانة مباشرة للسيادة العراقية.
وشددت القيادة المركزية الأمريكية على ضرورة أن يدرك الشعب العراقى هجمات إيرانية أيضًا أسفرت فى الماضى عن مقتل مدنيين وعناصر من قوات الأمن العراقية أكثر من الأمريكيين.
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