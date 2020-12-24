النواب الأمريكى: نجهز تصويتا فى 28 ديسمبر لتجاوز رفض ترامب ميزانية الدفاع

جدة - نرمين السيد - وأشارت "بيلوسى"، فى تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، بحسب "سبوتنيك"، إلى أن الكونجرس سيعقد تصويتا جديدا يوم 28 ديسمبر الجارى، فى محاولة لتجاوز رفض ترامب الميزانية.

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد أعلن اليوم الأربعاء، رفضه ميزانية الدفاع، وقرر إعادتها مجددا إلى الكونجرس الأمريكى.

وأشار البيت الأبيض، فى بيان نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية" إلى أن ترامب قال فى حيثيات رفضه إنه "لن يقدم هدية إلى الصين وروسيا، بالموافقة على تلك الميزانية".

وقال ترامب: "لسوء الحظ، فشلت تلك الميزانية فى تضمين تدابير الأمن القومى الحاسمة، وتضمنت بنودا، لا تحترم قدامى المحاربين لدينا وتاريخ جيشنا، وتتعارض مع الجهود التى تبذلها إدارتى لوضع أمريكا فى المرتبة الأولى فى إجراءاتنا المتعلقة بالأمن القومى والسياسة الخارجية".

وتابع الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته قائلا "هذه الميزانية هدية إلى الصين وروسيا".