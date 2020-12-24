مصرع إمام مسجد فى ألمانيا عقب عملية طعن

جدة - نرمين السيد - وقالت زوجة القتيل للشرطة الألمانية، إن رجلين مجهولين اقتربا منها هى وزوجها حيث كانا يتنزهان وأقدما على طعنه ما أسفر عن وفاته، ثم فرّا هاربين.
الإرهاب فى ألمانيا
وتشكلت لجنة من الشرطة لجنة للتحقيق فى الجريمة، فيما لم يتم الكشف إلى الآن عن الدوافع الحقيقية لها.
يشار إلى أن المجنى عليه باكستانى الجنسية، ويبلغ من العمر 26 سنة، ويعمل إمام مسجد فى مدينة شتوتجارت الألمانية.
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