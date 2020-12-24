قراصنة إيرانيون هددوا مسؤولين أميركيين عن الانتخابات بالقتل

قالت وكالات أمن أميركية إن لديها معلومات "موثوقة للغاية"، تشير إلى أن متسللين إيرانيين مسؤولين بشكل شبه مؤكد عن إنشاء موقع في وقت سابق هذا الشهر، تضمن تهديدات بالقتل بحق مسؤولين في الانتخابات الأميركية.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة أمن الإنترنت والبنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في بيان، إن موقع "أعداء الشعب"، الذي ظهر بعد الانتخابات الأميركية، ويبدو متوقفا الآن، أظهر "نية إيرانية مبيتة على إثارة الانقسامات والشكوك في الولايات المتحدة وتقويض ثقة الرأي العام في العملية الانتخابية الأميركية".

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