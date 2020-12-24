تونس.. 4.661 مصابا بكورونا فى الوسط المدرسى منذ سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها بشأن الوضع الوبائى فى المؤسسات التربوية، مساء اليوم الأربعاء، أنه عدد الإصابات بين المدرسين بلغت 1.992 حالة.

وأضافت أن 2.132 تلميذا أصيبوا بوباء كوفيد 19، فيما تم رصد 398 مصابًا بين المشرفين والإداريين، بالإضافة إلى 139 حالة فى صفوف العمال.