احذر منها.. أطعمة تؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة في جسمك

تتحكم الأطعمة، التي نتاولها بشكل يومي، في مستويات الطاقة في أجسامنا، فمنها ما يعزز نشاطنا ومنها ما يؤدي بنا إلى الخمول والكسل.

وذكر موقع "ويب طب" أن شعور الإنسان بالتعب والكسل مرده في بعض الأحيان إلى الأطعمة التي تناولها، مضيفا "لذلك يستحسن الانتباه إلى وجباتنا اليومية وتأثيرها على طاقتنا".

وفيما يلي، بعض الأطعمة التي تسبب انخفاض مستوى الطاقة في الجسم:

حبوب الإفطار: يجب الابتعاد عن الحبوب التي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات. فعلى الرغم من أن السكر يرفع نسبة الطاقة سريعا، إلا أن هذا الأمر لا يستمر طويلا، إذ سرعان ما يرتفع مستوى السكر في الدم، وحينما يحدث ذلك، فإنه يؤدي إلى اضطراب في الأجزاء المسؤولة عن التنبيه الدماغي، الأمر الذي يفقد الجسم قدرا كبيرا من الطاقة.

مشروبات الطاقة: هذا النوع من المشروبات مصنوع للعمل على المدى القصير، حيث يملأ الجسم بالكافيين والسكر لفترة محددة. بعدها، سيشعر شاربه بقلة النشاط، وذلك راجع إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.

الخبز الأبيض: ينصح الخبراء دائما بتجنب الخبز المصنوع بالدقيق الأبيض، واستبداله بالدقيق الأسمر، حيث أن الكربوهيدرات المصنوعة من الدقيق الأبيض تسبب ارتفاعا شديدا و"سريعا" في نسبة السكر بالدم، والذي ينخفض بعد ذلك بشكل كبير. أما الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والقمح فيستغرق وقتا طويلا لامتصاصه، مما يحافظ على مستوى الطاقة لفترة أطول.

الأطعمة المقلية: تحتاج هذه الأطعمة إلى وقت طويل حتى تهضم، وبالتالي يتطلب الجسم مجهودا كبيرا لنقل الدم من الأطراف إلى الأعضاء، مما يترك الجسم في مستويات منخفضة من الطاقة.

وينطبق هذا الأمر على مختلف الأطعمة البطيئة في الهضم.