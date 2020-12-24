أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالوسط المدرسي بلغ 4 آلاف 661 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية مساء أمس، الأربعاء، أنه تم تسجيل 1992 إصابة بين المدرسين، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 2132 مصابًا، موضحة أنه تم تسجيل 398 إصابة تتوزع بين المشرفين والإداريين، و139 حالة في صفوف والعمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس: 29 وفاة و4 آلاف و661 إصابة بفيروس كورونا في المدارس منذ 15 سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.