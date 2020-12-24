كوريا الجنوبية توقع صفقات مع «فايزر» و«جانسن» لتأمين لقاحات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه -جيون أن بلاده وقعت صفقات مع شركتي "فايزر" و"جانسن" التابعة لـ"جونسون آند جونسون" لتأمين لقاحات ضد فيروس كورونا لـ16 مليون شخص. ذكرت ذلك قناة"روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، مشيرة إلى أن حكومة كوريا الجنوبية وقعت سابقا صفقات مع أربع شركات بما فيها "جانسن" و"فايزر" كجزء من برنامج سيوفر لقاحات فيروس كورونا لـ44 مليون شخص.

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