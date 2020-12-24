المكسيك تسجل 11653 إصابة و816 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت المكسيك 11 ألفا و653 حالة إصابة جديدة و816 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية، اليوم الخميس، أنه بذلك بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد مليونا و350 ألفا و79 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 120 ألفا و311 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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