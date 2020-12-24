طبيبة روسية تحذر من مخاطر الإصابة بكورونا عن طريق هدايا رأس السنة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت نيناستينا فى تصريحات لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن الفيروس يمكن أن يعيش على أسطح الورق المقوى لمدة 24 ساعة، أما مادة البلاستيك والفولاذ غير القابل للتآكل فيمكن أن يعيش الفيروس على سطحيهما 3 أيام.
وأعادت الطبيبة إلى الأذهان أن عملية تغليف الهدايا تتطلب ارتداء القفازات والكمامات الواقية، مشيرة إلى أن كل فيروس عمليا يمكن أن يحتوى على كائنات مجهرية قد تسبب ظهورعدوى "كوفيد – 19"، مؤكدة أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأوراق النقدية أيضا.
من جهته، قال طبيب المناعة فلاديسلاف جيمتشوجوف، إن كل الهدايا بما فيها هدايا رأس السنة يجب أن تطهر بمحلول معقم أو أية مادة معقمة أخرى، أما الفواكه والخضروات فيجب غسلها جيدا قبل تناولها.
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