بكين تمنح ترخيص الاستخدام لـ لقاح سينوفارم الصيني

وكشفت دراسة أجراها علماء أمريكيون وصينيون، أن ما يقرب من ربع سكان الأرض قد لا يتمكنون من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وقال العلماء إن سبب افتراضهم هذا الأمر يرجع إلى "القدرة الإنتاجية المحدودة، والصعوبات اللوجستية، ونقص الأموال لشراء اللقاحات في البلدان الفقيرة"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وتوصل العلماء إلى أن 68% من سكان العالم أي ما يقرب من 3.7 مليار شخص، يرغبون في الحصول على لقاح فيروس كورونا، فيما أقام باحثون من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تحليل الطلبات المسبقة للقاحات من بلدان مختلفة ورصدوا تسجيل طلبات على ما مجموعه 7.48 مليار جرعة، أو 3.76 مليار دورة من لقاح كورونا، حتى 15 نوفمبر 2020.
وسيتم تسليم 51% من هذه الجرعات إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، والتي تضم 14% من سكان العالم، أما باقي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فلم يتبق لها سوى أقل من نصف عدد الجرعات، على الرغم من أن سكان هذه البلدان يمثلون أكثر من 85% من سكان الأرض.
والمشكلة هنا تكمن في أنه حتى للحصول على هذا الجزء أيضا، سيتعين على الدول الفقيرة دفع ثمن اللقاحات بطريقة ما.
كما ستعتمد كيفية تنفيذ هذه العملية إلى حد كبير على ما إذا كانت البلدان عالية الدخل ستوافق على التشارك فيما تشتريه، وما إذا كانت الولايات المتحدة وروسيا ستشاركان في جهد منسق عالميًا.
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