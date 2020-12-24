قيمتها مليون ريال.. تكريم الفائزين في جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية، والبالغ قيمتها مليون ريال موزّعة على أربعة فروع.
وقال الأمير خالد الفيصل في كلمته خلال توزيع الجوائز:" أعشق العربية الفصحى.. وأكتب الشعر بالعامية.. اسمحولي إن كنت متناقضًا .. فأنا إنسان".
كما كرّم شخصيات العام للجائزة، وهم وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.
وفاز كلا من الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك من السعودية، بجائزة فرع التجربة الشعرية وقيمتها نصف مليون ريال، فيما توج الشاعر سيد محمد عبدالرزاق من جمهورية مصر العربية الحائز على جائزة فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته "البيدق الأخير"، وقيمتها 200 ألف ريال، أما الفائز في فرع القصيدة المغناة عن أغنية "دمشق" وقيمتها 200 ألف ريال وهي الشاعرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجبري من السعودية، كذلك الفائز عن أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بقيمة 100 ألف ريال وهو برنامج أمير الشعراء من دولة الإمارات العربية المتحدة.
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