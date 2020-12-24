الشرطة السعودية تتخذ إجراءات في حادث إطلاق نار من رشاش

أعلنت شرطة منطقة الرياض السعودية، اليوم الخميس، القبض على شخص عقب إطلاقه النار في الهواء من سلاح رشاش أمام إحدى بوابات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وقالت شرطة الرياض في بيان لها إن الشخص المقبوض عليه، في العقد الثالث من العمر، وأطلق النار في الهواء من سلاحه.

ووجهت الشرطة له تهمة إطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء من سلاح رشاش أمام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

كما ضبطت الشرطة السعودية بحوزته على السلاح المستخدم في الحادث، و8 طلقات حية، وألقت القبض عليه وأحالته للنيابة العامة.

فيما تمكنت شرطة محافظة وادي الدواسر بالمملكة العربية السعودية من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر؛ لتعمُّده إسقاط العَلَم الوطني من مركبة أثناء سيره في أحد شوارع المحافظة.

وذكر الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المتهم قام بتصوير ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو ما يعدُّ جريمة معلوماتية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

واشار مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في تصريحات صحفية له أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية.