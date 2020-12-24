استعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني noor.moe.gov.sa للشهادات

ننشر رابط استعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري الفصل الدراسي الأول 1442، وذلك فور أن يتم الإعلان الرسمي من جانب وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق وتدشين الرابط الرسمي لاستخراج شهادات الطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط، حيث يتم تسجيل دخول نظام نور المركزي خلال الأيام الحالية عن طريق رابط نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل مستخدم من المستفيدين من خدمات موقع نور التعليمي.

وقد أعلنت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم عام عن أنه سيتم رفع شهادات الطلاب منتصف العام الدراسي الجاري 1442هـ عبر نظام نور Eduwave الرئيسي، ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط نظام نور بالهوية الوطنية في أخر أيام الاختبارات لتخفيف الضغط عن الموقع المركزي، ولتيسير الحصول على نتيجة طالب أو طالبة من صفحة النتائج، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط نظام نور 1442 الرسمي، كما يمكنكم التعرف على خطوات تحليل النتائج من حساب قائد المدرسة من خلال التالي:

استعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1442

بدأت اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي الذي شهد العديد من التغيرات اعتباراً من تاريخ 5 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 20 ديسمبر 2020م، ولأول مرة في تاريخ التعليم يتم دخول تقريباً 4 مليون طالب وطالبة للاختبارات النهائية عن بُعد عبر منصة مدرستي التعليمية والمنصات الأخرى المعتمدة.

أما بالنسبة للطلاب الذين يتلقون دروسهم عن طريق بدائل وزارة التعليم مثل قناة عين الفضائية وقناة عين دروس على منصة يوتيوب أو لا يملكون أجهزة جوالة أو إنترنت، فيقومون بأداء الاختبارات النهائية للفصل الأول حضورياً مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، من أجل المحافظة على سلامة كافة منسوبي العملية التعليمية بالمملكة.

وينبغي على طلاب وطالبات التعليم العام العمل بجد هذه الفترة لحصاد تعب ومجهود فصل دراسي كامل تكاتفت فيه الجهود من قبل المدارس وأولياء الأمور بالمنازل من أجل الوصول بالعام الدراسي الاستثنائي الجاري لنتيجة ترضي الكافة، ويجب التواصل مع المدرسة عند عدم القدرة على دخول طالب أو طالبة إلى المنصة التعليمية للعمل على حل المشكلة، ويمكنكم دخول نظام نور من خلال الرابط الرسمي التالي:

رابط نظام نور المركزي الرئيسي (noor.moe.gov.sa). نظام نور برقم الهوية (معطل حالياً).

آلية توزيع الدرجات الجديدة وإخراج النتائج في نظام نور المركزي

أكدت وزارة التعليم عام على رصد الدرجات للطلاب والطالبات وفق الآلية الجديدة المعلن عنها، ومن ثم إخراج شهادات الطلاب في نظام نور الذي يمكنكم الدخول إليه من خلال رابط استعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1442 الرسمي المرفق بالمقال، كما يمكنكم الإطلاع على آلية توزيع الدرجات الجديدة في نظام نور المركزي لطلاب المراحل التعليمية الثلاث من خلال التالي:

ويجب على الطلاب في حال وجود أي خلل تقني خلال أداء الاختبار، ألا يقوم بإغلاق المتصفح لديه، ويمكنكم فقط تحديث الصفحة، وفي حال الغياب عن الاختبار أو عدم القدرة على أداء الاختبار لأي سببٍ كان، فيجب على الطالب إبلاغ إدارة المدرسة التابع لها بأي وسيلة من وسائل التواصل سواء كان هاتفياً أو عبر المنصة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.