تسديد رسوم إنجاز خطوات الاستعلام عن رسوم الزيارة العائلية، يهتم الكثير من المقيمين بالمملكة السعودية بقدوم الزوجة والأولاد إلى المملكة السعودية لزيارة ولكن ينبغي على هذا المقيم تنفيذ الخطوة الأولى، وهي أن يقوم بسداد رسوم الزيارة العائلية في المملكة السعودية حتى يتمكن من استخدام أحد أفراد العائلة والتي يكون مسموح لهم بالحصول على تأشيرة الزيارة العائلية

بعد ذلك تقوم يتم تحديد الرسوم للمقيمين داخل المملكة حيث تختلف من شخص لآخر، وخاصة إذا كانت الزيارة الاولى تختلف كثيرا عن الزيارة الثانية، وكذلك يختلف عن الأبناء، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على تسديد رسوم انجاز وطريقة الاستعلام عن تسديد رسوم انجاز الزيارة العائلية بالخطوات.

تسديد رسوم انجاز

ينبغي عليك اتباع بعض الخطوات المحددة حتى تتمكن من تسديد رسوم انجاز تمديد الزيارة العائلية من خلال اتباع الخطوات التالية وهى كالاتى،

أولا يتم الذهاب الى موقع انجاز عبر الإنترنت وبعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمة خانه أفراد وتحديد طلب تمديد تأشيرة زيارة عائلية إلى المملكة يمكنك بعدها الاطلاع على الشروط وقراءتها ثم الموافقة عليها والتعهد بصحة جميع البيانات ثم تقوم بكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

بعد ذلك تقوم بتحديد تسديد رسوم التأشيرة والضغط على طريقة الدفع التي تقوم متوفرة أمامك، ثم إضافة بيانات بطاقة الدفع حتى تتمكن من تسديد رسوم انجاز بعد ذلك تقوم بطباعتها حتى تؤكد اثبات دفع رسوم انجاز في تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، وبالتالي تكون قد تمكنت من تسديد رسوم انجاز لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية من خلال منصة إنجاز الإلكترونية.

الاستعلام عن رسوم انجاز

يمكنك اتباع الخطوات التالية امعرفة خطوات الاستعلام عن رسوم انجاز،

في الخطوة الأولى يتم الذهاب الى موقع انجاز عبر الإنترنت والضغط على أيقونة الاستعلام بعد ذلك تحدد نوع الطلب الذي تريد أن تستعلم عنه تضيف رقم الطلب برقم الجواز ثم تضيف رمز التحقق، بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة استعلام سوف تظهر لك كافة البيانات التي تتعلق بالتأشيرة،وسوف تتمكن من معرفة إذا قمت لسدادها ام لا.