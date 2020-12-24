الهند تسجل 24 ألفا و712 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفقا لقناة "إنديا تى فى" الهندية، اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفعت إلى 10 ملايين و123 ألفا و778 حالة.

وأضافت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 146 ألفا و756 حالة، وذلك عقب تسجيل 312 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و693 ألفا و173 شخصا، وذلك بعدما تعافى 29 ألفا و791 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة ووهان الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.