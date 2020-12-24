كوريا الجنوبية توقع صفقات لشراء لقاحات كورونا من يانسن وفايزر

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الكورى الجنوبى جيون سيه -جيون أن بلاده وقعت صفقات مع شركتى "يانسن" و"فايزر" للأدوية العالميتين، لشراء لقاحات فيروس كورونا مع خطة لبدء التطعيم فى الربع الثانى من عام 2021





وقال جيون خلال اجتماع حول الاستجابة لجائحة كوفيد-19، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس، إنه بموجب العقود ستحصل البلاد على 6 ملايين جرعة من يانسن، و10 ملايين جرعة من فايزر. وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ الحكومة فى تقديم جرعات من لقاح "يانسن" فى الربع الثانى من العام المقبل.

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