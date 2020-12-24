طوكيو تسجل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الخميس، أنه بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى طوكيو إلى 54 ألفا و18 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة ووهان الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.