رئيس الوزراء الكويتى يعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد الشيخ صباح الخالد - فى كلمة اليوم، عقب وصوله صالة التطعيمات بمنطقة أرض المعارض بمشرف، قبل حصوله على التطعيم، بحضور وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح - أن لقاح (فايزر - بيونتك) آمن ومعتمد من الجهات العالمية، مناشدا فى الوقت نفسه جموع المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الصحية.
ولفت إلى أن من تلقى اللقاح حول العالم، بلغ مليونى ومئة ألف شخص، مشيرا إلى أن العالم أجمع يمر بمراحل متعددة وكبيرة بسبب كورونا المستجد، لكن اللقاح هو الحل الوحيد للقضاء عليه.
وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن أول أمس، وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبدء عملية التطعيم اليوم، مشيرا إلى أن مراحل تحديد الأولوية للفئات المستهدفة للتطعيم (كوفيد 19)، تتضمن أولا جميع مقدمى الرعاية الصحية، والفئة العمرية الأكبر من 65 عاما، والعاملين فى الصفوف الأولى، على أن تشمل المراحل المتبقية جميع أفراد وفئات المجتمع على مدى عام كامل.
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