الصين تؤكد أهمية استكمال مفاوضات اتفاقية الاستثمار مع أوروبا قريبا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانغ، أن بلاده عازمة على العمل مع الاتحاد الأوروبى من أجل استكمال المفاوضات الخاصة باتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبى خلال وقت قريب.





جاء ذلك خلال محادثتين هاتفيتين لرئيس الوزراء الصينى مع كل من نظيريه الإسبانى "بيدرو سانشيز" والهولندى "مارك روته"، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامى لمجلس الدولة الصينى اليوم الخميس.

وقال تشيانغ فى محادثته مع رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، إن الصين مستعدة للعمل مع إسبانيا لحماية التعددية وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، والحفاظ على السلام والاستقرار العالميين، معربا عن استعداد بلاده للعمل مع إسبانيا لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملى فى شتى المجالات، مع ترحيب الصين بالمزيد من المنتجات الزراعية الإسبانية عالية الجودة.

وأضاف أن بكين دعمت دائما بقوة عملية التكامل الأوروبى وتتطلع إلى رؤية اتحاد أوروبى موحد ومزدهر، مشيرا إلى دعم الصين للاتحاد الأوروبى فى الحفاظ على الاستقلال الاستراتيجى، والعمل فى وحدة وتعاون، ودعم إسبانيا فى الاضطلاع بدور أكثر أهمية فى الاتحاد الأوروبى.

كما أعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون ذى المنفعة المتبادلة والمربح مع الاتحاد الأوروبى فى مجالات مثل تغير المناخ والتنمية الخضراء ومفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبى، معربا كذلك عن أمله أن يواصل الجانب الأوروبى توفير بيئة أعمال عادلة ومنفتحة وغير تمييزية للشركات الصينية.

وخلال محادثته مع رئيس الوزراء الهولندى، قال تشيانغ، إنه يأمل أن تقيم الصين وهولندا تبادلات وحوارا قائما على المساواة والاحترام المتبادل، وأن يعمل الجانبان على تيسير تبادلات الأشخاص والتعاون العملى بين البلدين، بالتزامن مع إيلاء الاهتمام الواجب للوقاية من مرض فيروس كورونا والسيطرة عليه.

وشدد على أن الصين عازمة على العمل مع الاتحاد الأوروبى من أجل استكمال المفاوضات الخاصة باتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبى خلال وقت قريب.

كما أوضح تشيانغ أن التعافى الاقتصادى العالمى يسير بصعوبة فى الوقت الراهن، وأن الصين نجحت فى التنسيق بين الوقاية من المرض والسيطرة عليه والمضى قدما فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه من خلال الجهود المنسقة بجميع أنحاء البلاد، تسير الصين الآن على الطريق نحو تحقيق نمو اقتصادى إيجابى خلال العام الجارى.

وأكد رئيس مجلس الدولة الصينى، أن بلاده ستحافظ على استمرارية سياسات الاقتصاد الكلى واستقرارها واستدامتها، وستجرى عليها تعديلات دورية، لافتا إلى أنه يتحتم ألا تكون إجراءات السيطرة الكلية متوافقة مع قواعد السوق فقط، وإنما أن تكون أيضا أكثر فعالية وتحديدا للهدف، مضيفا أن الصين تعتزم بذل قصارى جهدها للحفاظ على تسيير اقتصادها فى نطاق معقول وتحقيق تنمية مطردة وقوية، ما يتيح مجالا أوسع للتعاون مع هولندا والاتحاد الأوروبى كذلك.