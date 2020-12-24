مقتل 28 مسلحا من حركة طالبان يد القوات الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الخميس، أن مسلحى طالبان استهدفوا فى البداية مواقع لقوات الدفاع والأمن الوطنى الأفغانى فى منطقة ناوا بإقليم هلمند أمس الأربعاء، إلا أن القوات ردت عليهم ردًا عنيفًا بقتل 21 مسلحًا وإصابة 9 آخرين.
وذكر البيان أن قوات الأمن دمرت كمية كبيرة من ذخائر المسلحين وأسلحتم خلال الهجمات المتبادلة.
وفى الوقت ذاته، قتل 7 مسلحون من طالبان وأصيب 9 آخرون فى إقليم قندهار كانوا يخططون لشن هجمات منفصلة على مواقع لقوات الدفاع والأمن الوطنى الأفغانى.
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