جونز هوبكنز: كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من مليوني إصابة بكورونا...

أوضحت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم- أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في ولاية (كاليفورنيا) بلغت مليونين وألفين و494 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولاية 23 ألفا و558 حالة منذ بداية الجائحة.

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