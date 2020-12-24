إعدام 1.16 مليون دجاجة.. تفشي جديد لأنفلونزا الطيور في اليابان

أعلنت محافظة تشيبا اليابانية، اليوم الخميس، تفشي جديد لأنفلونزا الطيور، في مزرعة للدواجن بمدينة إيسومي شرق اليابان.
وقررت حكومة المحافظة إعدام 1.16 مليون دجاجة في المزرعة بسبب التفشي، وهو أكبر رقم منذ تفشي إنفلونزا الطيور في اليابان.
من ناحية أخرى، أعلنت كوريا الجنوبية الاثنين الماضي أنها تسرع مجهوداتها لإعدام الطيور الداجنة في المناطق المتأثرة بأنفلونزا الطيور شديدة الأمراض، في ظل ارتفاع المخاوف من تفشي الإصابات في جميع أنحاء البلاد بسبب الطيور المهاجرة.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن البلاد رصدت 13 حالة إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة الأمراض في جميع الأنحاء خلال هذا العام، ورُصدت أحدث حالة في مزرعة دجاج في مدينة كيمبو، غرب سول، وفقا لوزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية.
وفي تحرك يتماشى مع جهود منع تفشي الفيروس، أعدمت كوريا الجنوبية 5.8 مليون طائر من المزارع المتأثرة والمناطق المحيطة بها، بما يشمل 3.3 مليون دجاجة و863 ألف بطة و1.6 مليون طائر سمان.. وأعدمت السلطات المحلية الدواجن داخل دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من المزارع المصابة.
وتعد أنفلونزا الطيور شديدة الأمراض المعدية للغاية ويمكنها أن تجعل الطيور المصابة مريضة بشدة وقد تؤدي إلى النفوق.
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