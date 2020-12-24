بسبب سلالة كورونا الجديدة.. الصين تعلق الرحلات مع بريطانيا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا، وذلك عقب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك"، رصد سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.
وأكد "هانكوك" تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لدى أشخاص خالطوا وافدين زاروا جنوب أفريقيا في الأسابيع الأخيرة.
ولفت الوزير إلى أن السلالة الجديدة تستدعي قلقا بالغا، لكونها أكثر قدرة على التفشي والتغير مقارنة مع السلالة الجديدة الأخرى التي تم الإعلان عنها في بريطانيا مؤخرا.
كما أعلن وزير النقل البريطاني "غرانت شابس"، تعليق بلاده الرحلات الجوية مع جنوب أفريقيا، بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.
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