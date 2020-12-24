أخبار اليمن : خروقات متواصلة بالحديدة وقصف في صعدة

دوت الخليج -

خروقات متواصلة بالحديدة وقصف في صعدة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعود المناطق الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية. خروقات متواصلة بالحديدة وقصف في صعدةواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعود المناطق الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 147 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 وفي التحيتا وكيلو16 و 29 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 277 صاروخاً وقذيفة و96 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وشملت الخروقات 11 غارة لطيران تجسسي في الفازة والدريهمي وحيس وشارع الـ50 وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء حيس والتحيتا والفازة والدريهمي وشارع الـ50. وأفاد المصدر بأن العدو السعودي شن قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الشبكة وغارة على منطقة الخراشيب في نجران.

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