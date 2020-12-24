أخبار اليمن : تحذيرات لكبار السن من أجواء شديدة البرودة

تحذيرات لكبار السن من أجواء شديدة البرودةتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر الطقس بارد إلى بارد نسبياً على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الطقس سيكون بارداً على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شرق المحويت والضالع.

وأشار إلى أن الطقس سيكون بارداً نسبياً على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين ، شبوة، حضرموت، مارب والجوف وكذلك المناطق الصحراوية.

وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في ذمار 3.5 ، عمران أربع درجات، صنعاء 4.8،

السدة 7.4، المحويت 9.3، إب وحجة عشر درجات في كل منهما.