أخبار اليمن : كورونا يهاجم 79 مليون شخص حول العالم

كورونا يهاجم 79 مليون شخص حول العالمأظهرت إحصائيات جديدة حتى صباح اليوم الخميس إصابة أكثر من 79 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ووفاة 1,737,767 حالة، وتعافي 55,649,609 شخصا، وفق موقع (وورلد ميترز).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي أصبحت مؤخراً تسجل أرقاماً قياسية حيث سجلت (3,401 وفاة)، والبرازيل (979 وفاة)، والمكسيك (897 وفاة)، وألمانيا (886 وفاة)، وبريطانيا (744 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (232,342 إصابة)، والبرازيل (46,657 إصابة)، وبريطانيا (39,237 إصابة)، وألمانيا (31,297 إصابة)، وروسيا (27,250 إصابة).

وأعلنت السلطات البريطانية، أمس الأربعاء، تسجيل 39 ألفا و237 إصابة بكورونا، و744 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق منذ بدء انتشار الفيروس.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بريطانيا إلى مليونين و149 ألفا و551، فيما بلغت الوفيات 69 ألفا و51.

ويأتي هذا الارتفاع بالإصابات في وقت سجلت فيه بريطانيا ظهور سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، قالت إنهما أخطر من السلالة الأصلية، كانت آخرها اليوم ووصفتها بأنها أخطر من الأولى.