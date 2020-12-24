الصين تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا

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أحمد جودة - القاهرة - قررت السلطات الصينية، اليوم الخميس، تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا، بسبب مخاوف بشـن سلالة جديدة من فيروس كورونا.

أعلن مركز الحماية الصحية في الصين، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في هونج كونج، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

تخطط السلطات الصينية، لتطعيم 50 مليون شخص بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، بحلول 15 فبراير 2021، حسبما قال تاو لينغ ممثل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في شنغهاي.

ونقلت صحيفة "جيانكانغ شيباو"، عن لينغ، قوله إن "الدفعة الأولى من التطعيم في الصين ستشمل 50 مليون شخص". وأشار إلى أنها ستنجز بحلول 15 فبراير المقبل.

وأعلن تسنغ ييشين نائب رئيس اللجنة الحكومية للصحة العامة في الصين، في يوم السبت الماضي، أن الدفعة الأولى من التطعيم ستشمل في المقام الأول العاملين في مجال النقل بالبرادات، والرعاية الصحية، والنقل الدولية والمحلي، والمزارعين والعاملين في أسواق المأكولات البحرية، وكذلك كل من يتعرض لخطر العدوى بسبب العمل.