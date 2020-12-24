تصريحات وزارة الموارد البشرية بخصوص المساعدة المقطوعة 2020م

صرحت وزارة الموارد البشرية أن المساعدة المقطوعة ليس لها موعد معين للصرف، وجاء هذا التصريح الجديد من الوزارة للرد على استفسار أحد المواطنين السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بخصوص موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي، والذي طالب بضرورية صرفها للمطلقات والأرامل بعد مرور سنين على تقديمهم على المقطوعة، لمساعدتهم على تحسين أوضاعهم المالية والاقتصادية وتلبية احتياجاتهم المعيشية، بعد استيفائهم الشروط اللازمة للحصول عليها، وذلك تماشياً مع الهدف الأساسي الذي قامت من أجله وهو مساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل على تلبية احتياجاتها، وكذلك أسر أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

رابط المساعدة المقطوعة 2020م

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بتخصيص رابط على موقع الوزارة، لمساعدة المواطنين في عملية التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي، وتوفير وقتهم وجهدهم الذي يبذلونه في عملية الذهاب إلى المكاتب الضمانية، للتقديم على المساعدات المقطوعة، ومن خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني، يستطيع الحصول على موعد للصرف، إذا كانت الشروط التي وضعتها الوزارة تنطبق على الشخص المتقدم، وطالبت الوزارة المواطنين التقديم من خلال رابط المساعدة المقطوعة الموجود الموقع الإلكتروني للوزارة.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب أن تتوفر شروط المساعدات المقطوعة على المتقدمين وهى كالآتي:-

أن يكون المواطن أو المواطنة اللذين يرغبون في الحصول على الإعانات المقطوعة سعوديين الجنسية. لا يقل سن المتقدم أو المتقدمة عن 35 عاماً أثناء التقديم عليها. حددت الوزارة الحد الأقصى للحصول على لمساعدات المقطوعة بـ 30 ألف ريال سعودي. لا يتخطى الدخل الشهري للمتقدم الأعزب عن 3000 ريال سعودي. لا يتخطى دخل الشخص المتزوج 8680 ريال سعودي. تصرف مرة كل عام لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي الذين ليس لديهم أي دخل آخر ثابت. تصرف مرة كل عامين لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، إذا كان لديهم دخل آخر ثابت.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأوراق المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-