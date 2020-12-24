شروط القرض الشخصي من بنك التنمية نفاذ قرض يبدأ 60 الى 150 ريال

شروط القرض الشخصي من بنك التنمية نفاذ 1442 يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك التي تعمل على تقديم العديد من الخدمات التمويلية داخل المملكة السعودية وتستهدف أصحاب الدخل المنخفض، وبالتالي يهتم الكثير حول معرفة العديد من الخدمات التي يقوم بتقديمها بنك التنمية الاجتماعية خاصة أنه أعلن في الفترة الأخيرة أنه يقوم بتقديم قرض يبدأ من 60 ريال سعودي وحتى 150, 00 ريال السعودي.

شروط القرض الشخصي من بنك التنمية

قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديد شروط القرض الشخصي من البنك للحصول على قرض يبدأ من 60 ألف ريال سعودي وحتى 150, 00 جنيه لسعودي وذلك لاستخدامه في العديد من الأمور الهامة التي تتعلق بشراء السيارة أو الترميم أو شراء منزل ولكن ينبغي توافر شروط القرض الشخصي من بنك التنمية للحصول عليه والشهود كالآتي:

أولا ينبغي أن يكون هذا الشخص الذي يريد أن يحصل على القرض سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن 18 عام ولا يتعدى 60 عام.

يجب أن يكون من موظفي القطاع الخاص أو العام والراتب الخاص به لا يتعدى 14 ألف ريال لسعودي، وألا يقوم بسداد قرض آخر حصل عليه من بنك التنمية أو من بنك آخر، وحيث يتم استهداف لتمويل الأعمال الحرة والأشخاص أصحاب الحرف.

خطوات التقديم على قرض بنك التنمية

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة خطوات التقديم على قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية عبر الانترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية عبر الانترنت واضافة رقم الهوية الوطنية بعد ذلك تقوم بإضافة العنوان الوطني للطالب التمويل، لإضافة رقم الحساب المصرفي الآيبان بعد ذلك تقوم بإضافة رقم الهاتف وينبغي أن يكون مرتبط بمنصة ابشر الالكترونية ثم تقوم بتقديم شهادة العمل الحكومي وتقديم الرخصة حتى تتمكن من الانتهاء والنجاح من عملية التقديم على قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية.